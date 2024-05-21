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الكشف عن قائمة اسود الرافدين لمواجهة إندونيسيا وفيتنام

رياضة

2024-05-21 | 11:22
الكشف عن قائمة اسود الرافدين لمواجهة إندونيسيا وفيتنام
2,525 مشاهدة

أعلن مدرب المنتخب الوطني الإسباني خيسوس كاساس ، اليوم الثلاثاء، قائمة ضمت 26 لاعبا، استعدادا لمواجهتي إندونيسيا وفيتنام ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من منافسات المجموعة السادسة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2027 ومونديال 2026.

وشهد التشكيل استبعاد المدافعين سعد ناطق وعلي عدنان وأمجد عطوان وحارس المرمى أحمد باسل، لأسباب فنية ومشاكل إدارية.

واستدعى كاساس 6 لاعبين لأول مرة، من بينهم 3 حراس مرمى ولاعبين من الدوريين الأسترالي والنرويجي محمد الطائي (ويلنجتون) وماركو فرج (سترومسجودست).

ويحل منتخب أسود الرافدين ضيفا على نظيره الإندونيسي في السادس من حزيران المقبل في جاكرتا قبل أن يستضيف فيتنام في البصرة في الحادي عشر منه.

ويتصدر العراق ترتيب المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة في أربع جولات برصيد 12 نقطة، بفارق خمس نقاط أمام إندونيسيا، فيما تحتل فيتنام المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة للفلبين الأخيرة.

وجاءت القائمة كالآتي:

- حراسة المرمى: جلال حسن وحسين حسن وعلي كاظم وكميل سعد.

- الدفاع: ريبين سولاقا وأكام هاشم وفرانس بطرس وزيد تحسين ومناف يونس وأحمد يحيى وأحمد مكنزي وحسين علي ومصطفى سعدون وأمير العماري وأسامة رشيد وصفاء هادي.

- الوسط: محمد الطائي وماركو فرج وعلي جاسم وبشار رسن ولؤي العاني وزيدان إقبال وإبراهيم بايش.

- الهجوم: أيمن حسين ومهند علي ويوسف الأمين.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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