هدف ليفاندوفسكي يزيد معاناة برشلونة

وسجل ليفاندوفسكي هدفا في الفوز على رايو فاليكانو (3-0)، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 37 بالليجا.بهذا الهدف، صار ليفاندوفسكي يملك في رصيده 25 هدفا خلال الموسم الحالي بمختلف البطولات.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هذا العدد من الأهداف سيجبر برشلونة على دفع المكافأة الثانية لبايرن ميونخ، التي تم الاتفاق عليها عند انضمام اللاعب إلى النادي الكتالوني في صيف 2022، وهو الأمر الذي سيزيد من معاناة برشلونة المالية بسبب الأزمة التي يمر بها.وانضم ليفاندوفسكي لصفوف برشلونة، مقابل 45 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى متغيرات، بحيث يدفع برشلونة 1.25 مليون يورو للبايرن في كل موسم يصل فيه المهاجم البولندي إلى 25 هدفا.جدير بالذكر، أن ليفاندوفسكي سجل 33 هدفا في مختلف البطولات العام الماضي، ودفع برشلونة الدفعة الأولى من المكافأة.ويتبقى عامان في عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة، وإذا حافظ البولندي على وتيرة التهديف، فسيضطر البارسا إلى دفع 2.5 مليون يورو أخرى لبايرن ميونخ.