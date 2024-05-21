الشرطة يتجاوز الكرخ ويعزز صدارته للدوري

تمكن فريق الشرطة، الثلاثاء، من خطف ثلاث نقاط مهمة بفوزه على نظيره الكرخ في دوري نجوم العراق لكرة القدم.



وانتهت المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي في بغداد بفوز القيثارة بهدفين مقابل هدف للكناري. وبهذا الفوز يعزز الشرطة صدارته لفرق الدوري برصيد 67 نقطة، بينما بقي الكرخ في المركز 16 برصيد 27 نقطة.