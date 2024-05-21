بقرار مفاجئ.. تشيلسي يفسخ عقد بوكيتينو

وكشف النادي اللندني في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، عن توصله لاتفاق مع بوكيتينو، بالتراضي بينهما، يقضي برحيله الفوري عن ملعب ستامفورد بريدج.من جانبه، ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن الإدارة تخطط للتعاقد مع مدرب شاب، لخلافة بوكيتينو.يأتي هذا القرار بعد موسم واحد فقط، أمضاه بوكيتينو في النادي، ليقوده لاحتلال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وضمان المشاركة في إحدى بطولات أوروبا.ودفع بوكيتينو ثمن تذبذب نتائج الفريق في بداية الموسم، رغم تصحيح الوضع في العام الجديد، حيث كان تشيلسي رابع أكثر الفرق حصدا للنقاط منذ كانون الأول الماضي.وكان المدرب الأرجنتيني قد ألمح لاستمراره في منصبه مؤخرا، بعدما كشف عن لقائه بتود بويلي، أحد ملاك النادي، لتناول العشاء معا يوم الجمعة الماضي، والذي لم يتطرقا خلاله لمناقشة مستقبله.