الكشف عن خطة ريال مدريد بعد قرار كروس

وأعلن كروس اعتزاله بشكل مفاجئ، اليوم الثلاثاء، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.وسيخوض كروس آخر مباراة له مع ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند، في نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن تنتهي مسيرته بالكامل، مع انتهاء مشوار ألمانيا في يورو 2024.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد لا يفكر في الوقت الحالي، في التعاقد مع بديل لكروس، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.وأشارت الصحيفة، إلى أن المدرب كارلو أنشيلوتي، كان قد طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، بتجديد عقد كروس أو لوكا مودريتش خلال الفترة الماضية.ونوهت الصحيفة، إلى أنه سُمع صوت كارلو أنشيلوتي في الفالديبيباس، يقول بصوت عالٍ "دع واحدًا منهم على الأقل يبقى، في إشارة إلى مودريتش وكروس".وسوف يتم تكريم كروس خلال مواجهة ريال مدريد أمام ريال بيتيس، يوم السبت المقبل، في الجولة الأخيرة من الليجا، على ملعب سانتياجو برنابيو.