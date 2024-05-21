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لابورتا يرفض الاجتماع مع تشافي وجها لوجه
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لابورتا يرفض الاجتماع مع تشافي وجها لوجه

رياضة

2024-05-21 | 17:33
لابورتا يرفض الاجتماع مع تشافي وجها لوجه
المصدر:
موقع كووورة
544 مشاهدة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن آخر التطورات التي تخص الاجتماع المرتقب في برشلونة لبحث مستقبل تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق.

وكان تشافي قد أعلن في كانون الثاني الماضي، رحيله عن برشلونة عقب نهاية الموسم، قبل أن يتراجع عن موقفه ويعلن استمراره في الموسم المقبل، خلال الشهر الماضي.

وتجددت التكهنات حول مستقبل تشافي مع برشلونة، بعدما أدلى بتصريحات قال فيها إنه سيكون من الصعب منافسة ريال مدريد وعمالقة أوروبا، لعدم القدرة على تدعيم الفريق، مما أثار غضب لابورتا.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الاجتماع الذي سيجمع بين لابورتا وتشافي، وسيتم من خلاله تحديد ما إذا كان المدرب سيظل في منصبه أم لا، لن يكون وجهًا لوجه.

وأضافت الصحيفة، أن الاجتماع سيحضره كل من ديكو المدير الرياضي للنادي، ورافا يوستي نائب لابورتا، وأعضاء آخرين في اللجنة الرياضية، ومن بينهم إنريك ماسيب وجوان سولير.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه يمكن عقد الاجتماع يوم الاثنين المقبل، بعد ساعات من لعب برشلونة للمباراة الأخيرة هذا الموسم أمام إشبيلية.
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