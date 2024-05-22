اليوم.. 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري نجوم العراق

في اللقاء الأول يرفع الصقور شعار الفوز بمواجهة الكهرباء، من أجل التعويض ومصالحة أنصاره عقب تعادله السلبي أمام الميناء في الجولة السابقة، وبالتالي فإنه سيبحث عن النقاط الكاملة بغية ملاحقة الشرطة المتصدر.وتبدو حظوظ الأزرق هي الأوفر للتفوق في المباراة عطفا على الفوارق الفنية الكبيرة بينهما، غير أن ذلك لن يمنع الفريق البرتقالي من محاولة الخروج بنتيجة إيجابية.بدوره يستضيف دهوك في ملعبه منافسه الزوراء، سعيا منه لتصحيح المسار بعد خسارته أمام النجف بهدف نظيف، بينما يطمح النوارس للعودة إلى طريق الانتصارات، عقب تعادله في آخر اختبار له بمواجهة زاخو.ولن يكون الطريق مفروشا بالورود للاعبي القلعة البيضاء، الذين سيلاقون صعوبات كبيرة وهم يتناقلون الكرة وسط أهازيج وهتافات جماهير صقور الجبال، التي ستحضر بقوة لدعم فريقها من أجل الحصول على النقاط الثلاث.من جانبه يتطلع زاخو إلى مواصلة عروضه المميزة تحت قيادة المدرب القطري طلال البلوشي، وهو يلاقي أربيل في ديربي شمالي، وانتهى لقاء الذهاب بتفوق أبناء الخابور بثنائية نظيفة، ولذلك تمثل مواجهة اليوم فرصة مثالية للقلعة الصفراء بهدف رد الاعتبار.ويلتقي اليوم أيضا كربلاء مع نظيره نفط ميسان في مباراة يسعى من خلالها كل فريق لتحقيق الفوز وتعويض التعثر الأخير، لا سيما أن العميد خسر بملاقاة الشرطة، في حين تعرض فرسان المملكة لهزيمة على يد الطلبة.