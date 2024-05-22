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والديه هاجروا في التسعينات.. من هو لاعب منتخب العراق الجديد "محمد الطائي"؟

رياضة

2024-05-22 | 04:30
والديه هاجروا في التسعينات.. من هو لاعب منتخب العراق الجديد &quot;محمد الطائي&quot;؟
1,414 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

أعلن مدرب منتخب العراق، خيسوس كاساس القائمة الرسمية للمنتخب العراقي لمواجهتي إندونيسيا وفيتنام في التصفيات المزدوجة، والتي شهدت تواجد المحترف "محمد الطائي"، فمن هو؟

في وقت سابق، أكمل الاتحاد العراقي لكرة القدم، إجراءات نقل ملف اللاعب العراقي الأصل الأسترالي الجنسية محمد الطائي من الاتحاد الأسترالي إلى العراقي، وبالتالي أصبح متاحًا لتمثيل المنتخبات العراقية في قادم الاستحقاقات.

ويستعد المنتخب العراقي لخوض آخر مباراتين في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بمواجهة إندونيسيا وفيتنام يومي 6 و11 يونيو/ حزيران المقبل.

من يكون محمد الطائي؟
أبرز المعلومات التي تود معرفتها عن لاعب منتخب العراق الجديد في السطور التالية:
الاسم: محمد الطائي
تاريخ الميلاد: 15 يونيو 2000
مكان الولادة: أستراليا
الجنسية: عراقي – أسترالي
المركز: لاعب وسط محور
الطول: 1.72
النادي الحالي: ويلنغتون فينيكس
الرقم مع النادي: 12
 
ولد الطائي في أستراليا بعد هجرة والديه من العراق في منتصف التسعينات، اللاعب نشأ وترعرع في كامبلتاون مع شقيقين أكبر منه وأخت أصغر منه، وكان يتحدث العربية أكثر من الإنجليزية قبل يومه الأول في المدرسة.

أمضى سنواته الأولى لاعبًا في الأندية بما في ذلك ماركوني ستاليونز وبلاكتاون سيتي، قبل الانتقال إلى ويسترن سيدني واندررز في سن 16 عامًا، ومن فريق واندررز، أتيحت له الفرصة للانضمام إلى نيوكاسل غيتس في عام 2021، وبعدها انتقل إلى ويلينغتون فينيكس في عام 2023.

ويستمر عقد لاعب منتخب العراق الجديد محمد الطائي مع فريقه ويلينغتون فينيكس الأسترالي حتى يوليو/ تموز 2025.

*قائمة منتخب العراق لمواجهتي إندونيسيا وفيتنام
أعلن كاساس القائمة الرسمية للمنتخب العراقي لمواجهتي إندونيسيا وفيتنام في التصفيات المزدوجة، وتتألف من 26 لاعبًا، وهم كل من:

حراسة المرمى: جلال حسن، حسين حسن، علي كاظم، كميل سعد.

خط الدفاع: ريبين سولاقا، أكام هاشم، فرانس بطرس، زيد تحسين، مناف يونس، أحمد يحيى، أحمد مكنزي، حسين علي، مصطفى سعدون.

خط الوسط: أمير العماري، أسامة رشيد، صفاء هادي، محمد الطائي، علي جاسم، ماركو فرج، بشار رسن، لؤي العاني، زيدان إقبال، إبراهيم بايش، يوسف الأمين.

خط الهجوم: أيمن حسين، مهند علي.
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