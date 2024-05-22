ليفاندوفسكي يكشف عن مستقبله مع برشلونة

وارتبط اسم المهاجم البولندي بإمكانية خلع قميص البرسا، والانتقال للعب في أحد أندية الدوري السعودي.وفي مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سئل ليفا عن إمكانية البقاء مع برشلونة في الموسم المقبل، ورد قائلا: "نعم بالطبع، الأمر واضح جدا بالنسبة لي".وأضاف: "أريد الفوز بأشياء كثيرة مع برشلونة، وأنا متأكد من أنه يمكننا اللعب بشكل أقوى والفوز بالألقاب في الموسم المقبل".وتابع: "أريد دائما الأفضل، ليس فقط لنفسي، ولكن لزملائي في الفريق أيضا. أنا متأكد من أن هذا الفريق يمكنه الفوز بالألقاب الموسم المقبل لأنني أرى ما نفعله كل يوم وبالنسبة لي".واستكمل حديثه: "الأمر أكثر أهمية بالنسبة لي، لأنه النادي الذي أعشقه، وأريد أن أعطي أشياء كثيرة للفريق والنادي".واختتم: "كان بإمكاني أيضا تسجيل المزيد من الأهداف، وأريد الفوز بالمزيد من الألقاب في برشلونة، أحمل هذا النادي في قلبي".