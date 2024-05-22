"يويفا" يحدد مكان إقامة نهائي ابطال أوروبا للمواسم الثلاثة المقبلة

وقال الاتحاد في بيان رسمي له انه "تقام مباراة نهائي دوري الأبطال موسم 2024 – 2025، على ملعب "أليانز أرينا".وأضاف: "تقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2025 – 2026 على ملعب "بوشكاش أرينا"، وتقام مباراة نهائي دوري الأبطال موسم 2026 – 2027 على ملعب "سان سيرو".