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"يويفا" يحدد مكان إقامة نهائي ابطال أوروبا للمواسم الثلاثة المقبلة
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، عن مكان مباريات نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة المقبلة.
وقال الاتحاد في بيان رسمي له انه "تقام مباراة نهائي دوري الأبطال موسم 2024 – 2025، على ملعب "أليانز أرينا".
وأضاف: "تقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2025 – 2026 على ملعب "بوشكاش أرينا"، وتقام مباراة نهائي دوري الأبطال موسم 2026 – 2027 على ملعب "سان سيرو".
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