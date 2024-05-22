تشيلسي يصدم لاعبيه

وأعلن تشيلسي أمس الثلاثاء، أن المدرب الأرجنتيني سيترك النادي بالتراضي، بعد 11 شهرًا من العمل داخل ستامفورد بريدج، في أعقاب حصول البلوز على المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شعر الكثير من نجوم تشيلسي بالصدمة من قرار إدارة النادي.وأضافت أن مجموعة الواتساب الخاصة باللاعبين، شهدت حالة من الذهول والاستياء عقب إعلان القرار، فيما عبر آخرون عن حزنهم وعدم تفهم لقرار التخلي عن مدربهم.ومن بين اللاعبين الذي شعروا بالإحباط من القرار، المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون، ولاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو.وكان يتبقى لبوكيتينو عام واحد على نهاية عقده مع تشيلسي، وكان هناك اعتقادا سائدا بأنه سيبقى مع الفريق، بعدما ارتفع المستوى العام في الفترة الأخيرة من الموسم، مع تسجيل 5 انتصارات متتالية.وبدا جاكسون على وجه الخصوص، غير متفهم إطلاقا للقرار، حيث نشر أولاً صورة لنفسه ومديره السابق مع مع اثنين من الرموز التعبيرية لرجل يضع وجهه بين يديه.وكتب جاكسون في تعليقه الثاني: "أحبك أيها المدرب. أتمنى أن نبقى معًا أكثر، لكن ليباركك الله أنت وعائلتك. شكرًا على النصائح والدعم، أنت أسد حقيقي ومقاتل، أتمنى لك كل التوفيق".