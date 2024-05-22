مفاجأة بشأن اجتماع تحديد مستقبل تشافي مع برشلونة

وذكرت العديد من التقارير أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، غاضب من تصريحات تشافي بشأن عدم القدرة على منافسة ريال مدريد، لذا سيجتمع معه بشكل شخصي ليبلغه بقرار الإقالة.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه ليس صحيحا أن لابورتا سيجتمع بشكل شخصي مع تشافي لتحديد مصيره.وكشفت مصادر من برشلونة أن الاجتماع سيعقد يوم الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء بالأسبوع المقبل على أقصى تقدير، عقب خوض مباراة إشبيلية، وسيتضمن تشافي ولابورتا إلى جانب ديكو المدير الرياضي، ورافا يوستي نائب الرئيس، وقد يحضر أيضا أليخاندرو إيتشيفاريا عضو مجلس الإدارة.وأكدت المصادر أنه ليس صحيحا أن لابورتا اتخذ قرار إقالة تشافي، لكن لم يتم تحديد أي شيء حتى الآن.وأشارت إلى أن القرار سيتحدد في الاجتماع المقبل الذي سيكون ديكو مسؤولاً فيه عن قراءة التقرير الفني للموسم، وتسليط الضوء على الأشياء التي نفذت بشكل جيد والأشياء التي لم تنجح، وبعد ذلك سيتخذ القرار.وأوضحت المصادر أنه في حالة إقالة تشافي، فإن الأخير لن يعترض على التنازل عن مستحقات السنة المتبقية في عقده، لكنه سيناضل من أجل حصول أعضاء الجهاز الفني على رواتبهم.