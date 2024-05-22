الجوية يحقق فوزاً مهماً على الكهرباء بهدفين ضمن "نجوم العراق"

وفي الدقيقة 74 افتتح علي جاسم التسجيل للصقور، ليضيف زميله ايمن حسين الهدف الثاني عند الدقيقة 81.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد القوة الجوية إلى النقطة 66 في المركز الثاني (مع مباراة مؤجلة)، بينما تجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 32 بالمركز 13.