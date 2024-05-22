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الجوية يحقق فوزاً مهماً على الكهرباء بهدفين ضمن "نجوم العراق"
Alsumaria Tv
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حقق فريق القوة الجوية، اليوم الأربعاء، فوزاً مهماً على نادي الكهرباء بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري نجوم العراق.
وفي الدقيقة 74 افتتح علي جاسم التسجيل للصقور، ليضيف زميله ايمن حسين الهدف الثاني عند الدقيقة 81.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد القوة الجوية إلى النقطة 66 في المركز الثاني (مع مباراة مؤجلة)، بينما تجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 32 بالمركز 13.
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