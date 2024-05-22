من سيغطي مكان كروس في مدريد؟.. 3 بدائل نارية

ورغم وصول توني كروس إلى 34 عاماً فإن ريال مدريد ظل يعتمد عليه بشكل كبير في الموسم الحالي، وإن كان كبديل قادر على صنع الفارق في كثير من الأوقات.وشارك الدولي الألماني في 46 مباراة بكل البطولات هذا الموسم مرشحة لأن تزيد إلى 48، بالإضافة لمساهمته في 10 أهداف صنعها كلها باستثناء هدف.وكان كروس المفتاح الذي كسر دفاعات بايرن ميونخ الألماني في التعادل 2-2 بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ببينية ساحرة للبرازيلي فينيسيوس جونيور لم تحتج إلا لمسة وحيدة لتدخل شباك الحارس مانويل نوير.وقاد كل هذا كروس للتواجد في تشكيلة منتخب ألمانيا بعد العودة من الاعتزال الدولي عقب 3 سنوات، لينهي مشواره الكروي في كأس أمم أوروبا "يورو 2024".رغم نجاح ريال مدريد في الفترة الماضية في أن يضم لاعبي وسط شبابا من أمثال الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي، والثنائي الفرنسي أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينغا، فإن دور كروس تحديدا يحتاج لاعبا من خارج التشكيلة الحالية.وتشير صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها إلى أن هناك مفاضلة بين أكثر من اسم ولأكثر من سبب.وحين يقرر ريال مدريد تعويض لاعب مخضرم بحجم كروس فيجب أن تكون المفاضلة بين أسماء كبيرة، وهذا هو الحال في الاسمين المرشحين.جوشوا كيميتشتشير الصحيفة الإسبانية إلى أن الألماني جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ وزميل كروس في منتخب الماكينات يبقى الخيار المثالي لحل محل مواطنه.وينتظر كيميتش (29 عاماً) توقيع آخر عقد طويل في مشواره الكروي في الفترة المقبلة، ولم يحدد بعد موقفه من الاستمرار في أليانز أرينا أم الرحيل.وفي ظل أن عقد كيميتش ينتهي في 2025 فإن فرص رحيله تبقى واردة من أجل تحقيق البافاري مكسبا ماليا جراء بيعه، وهي السياسة التي سيتبعها النادي مع من يرفض تمديد التعاقد بحسب ما صرح المدير الرياضي ماكس أبريل في وقت سابق.وتشير الأرقام إلى أن قيمة توني كروس تمثلت منذ قدوم الفرنسي زين الدين زيدان لريال مدريد في 2016 في صنع الخطورة وليس افتكاك الكرة من المهاجمين ولاعبي الوسط.وبالتالي، فإن كيميتش بما يمتلكه من خبرات دولية وقدرات هجومية على صنع الخطورة وتمرير العرضيات سيكون مثالياً لملء فراغ كروس، بل إن لاعب البافاري يتفوق على قائده في هذا السياق.نيكولو باريلاثاني الأسماء هو نيكولو باريلا، نجم إنتر ميلان الإيطالي، وهو يتشابه مع كيميتش في السن والخصائص الفنية، مع اختلاف بسيط هو اتجاهه للجانب الأيمن وليس الأيسر.ورغم أن باريلا ليس نسخة طبق الأصل من كروس فإنه يحاكيه في أخذ الكرة وبناء الهجمات، بالإضافة إلى عنصر مهم هو السن (27 عاما)،، وهي سن مثالية للانضمام لفريق مثل ريال مدريد، وكذلك خبراته الدولية ومشاركته العام الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا مع النيراتزوري ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.وتبلغ القيمة السوقية لباريلا 75 مليون يورو، بحكم صغر سنه مقارنة بكيميتش (65 مليون يورو) ولامتداد عقده حتى 2026.رودريمن جانبها، أشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن رودري قائد منتخب الماتادور الإسباني يبدو المرشح الأنسب لحل محل توني كروس في ريال مدريد.لكن تكمن المشكلة في أنه لا مجال من قبل إدارة نادي مانشستر سيتي للاستغناء عن الحلقة الأبرز في كتيبة المدرب بيب غوارديولا، الذي أصر أكثر من مرة على أنه لا مجال للاستغناء عن اللاعب.بالإضافة إلى أن عقد رودري يمتد إلى عام 2027، مما يجعل مبلغ الصفقة إن تمت مرتفعاً للغاية خاصة في ظل ارتفاع قيمة اللاعب السوقية إلى 110 ملايين يورو.