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أتلانتا الإيطالي يتوج بلقب الدوري الأوروبي
Alsumaria Tv
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توج فريق أتالانتا الإيطالي بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد الفوز على باير ليفركوزن الألماني بثلاثية نظيفة.
وأقيم اللقاء على ملعب أفيفا بمدينة دبلن في أيرلندا.
وسجل ثلاثية أتالانتا أديمولا لوكمان في الدقائق (12- 26- 76)، ليكبد ليفركوزن أول هزيمة له هذا الموسم في جميع المسابقات.
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