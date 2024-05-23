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الحارس محمد حميد يرد على اتهامات "تزوير أوراقه الثبوتية"
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
كشف حارس القوة الجوية العراقي محمد حميد، عن تفاصيل يتحدث عنها لأول مرة بشأن مثوله أمام محاكم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على خلفية اتهامات بتزوير أوراقه الثبوتية.
ويواجه محمد حميد اتهامات بتزوير جواز سفره المسجل لدى الاتحاد الآسيوي، لهذا السبب لا يريد كاساس استدعاء الحارس البالغ من العمر (31 عامًا).
حارس القوة الجوية يعلق على مواجهته للمحاكم
وقال حميد عقب فوز فريقه على الكهرباء (2-0) في دوري نجوم العراق: "الفوز على الكهرباء نهديه للجمهور واللاعبين والكادر الإداري والتدريبي، وإن شاء الله سيكون القادم أفضل".
وأضاف: "قرار عدم استدعائي إلى المنتخب العراقي أتركه للإعلام والجماهير، أحترم وجهة نظر المدرب خيسوس كاساس، لكن لِمَ لا يكون محمد حميد مع المنتخب؟!".
وتابع: "ليس هناك أي خطأ إداري في أوراقي الثبوتية، مثلت أمام المحاكم في الاتحاد الآسيوي، وهي أثبتت براءتي أكثر من مرة"، بحسب winwin.
ويغيب الحارس محمد حميد عن تشكيلة المنتخب العراقي منذ أن تولى الإسباني خيسوس كاساس، مهمة تدريب "أسود الرافدين" نهاية عام 2022، إذ لا يحظى تألق الحارس باهتمام المدرب الإسباني رغم مستواه الرائع مع الصقور.
ويمتلك محمد حميد حارس القوة الجوية 34 مباراة رسمية مع المنتخب العراقي الأول، الذي يمثله منذ عام 2012.
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