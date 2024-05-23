الحارس محمد حميد يرد على اتهامات "تزوير أوراقه الثبوتية"

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ويواجه محمد حميد اتهامات بتزوير جواز سفره المسجل لدى الاتحاد الآسيوي، لهذا السبب لا يريد كاساس استدعاء الحارس البالغ من العمر (31 عامًا).وقال حميد عقب فوز فريقه على الكهرباء (2-0) في دوري نجوم العراق: "الفوز على الكهرباء نهديه للجمهور واللاعبين والكادر الإداري والتدريبي، وإن شاء الله سيكون القادم أفضل".وأضاف: "قرار عدم استدعائي إلى المنتخب العراقي أتركه للإعلام والجماهير، أحترم وجهة نظر المدرب خيسوس كاساس، لكن لِمَ لا يكون محمد حميد مع المنتخب؟!".وتابع: "ليس هناك أي خطأ إداري في أوراقي الثبوتية، مثلت أمام المحاكم في الاتحاد الآسيوي، وهي أثبتت براءتي أكثر من مرة"، بحسب