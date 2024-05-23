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إيجابيات وسلبيات قائمة العراق لمواجهتي إندونيسيا وفيتنام

رياضة

2024-05-23 | 07:20
إيجابيات وسلبيات قائمة العراق لمواجهتي إندونيسيا وفيتنام
1,515 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

حدد النجم العراقي السابق سعد قيس، إيجابيات وسلبيات قائمة العراق التي أعلنها المدرب الإسباني خيسوس كاساس، للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وسيواجه المنتخب العراقي منتخبي إندونيسيا وفيتنام يومي 6 و11 يونيو/ حزيران المقبل، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية.

وقال قيس، إن مباراتي المنتخب العراقي أمام إندونيسيا وفيتنام هي في متناول اليد، ولا خوف على المنتخب من هاتين المواجهتين، لأن العراق بكل الأحوال تجاوز هذا الدور، وحقق الأهم بالتأهل إلى الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية، وهو سيكون الأهم والأكثر صعوبة".

*إيجابيات وسلبيات قائمة العراق
وأضاف قائلاً: "من إيجابيات قائمة العراق هو إضافة بعض الأسماء التي تمثل المنتخب لأول مرة، مثل الحراس علي كاظم وحسين حسن وكميل سعد، واللاعبين محمد الطائي وماركو فرج، أعتقد أن هذه الخطوة إيجابية من المدرب، من أجل منحهم الفرصة في مباراتين لن تكون فيها الضغوط مسلطة على اللاعبين لأنها تحصيل حاصل".

وتابع: "استدعاء اللاعبين أصحاب المستوى الجيد يحفزهم على تقديم المزيد، لأن تمثيل المنتخب العراقي هو حلم لكل لاعب، وأعتقد أن هذا الاستدعاء سيكون مفصليًّا في مسيرتهم الكروية، لأنهم يعلمون بأن المدرب كاساس يثمن تألقهم ومستوياتهم".

وأكمل: "قائمة المنتخب العراقي تشهد استقرارًا نسبيًّا نوعًا ما، إذ يتمسك المدرب باستدعاء اللاعبين الذين يحظون بثقته، ولعبوا أكثر دقائق لعب معه، لذلك أعتقد أن ملامح التشكيلة الأساسية باتت واضحة المعالم بالنسبة للمنتخب العراقي في مباراتي إندونيسيا وفيتنام".

وأشار إلى إن قائمة العراق لعلها تحتوي على بعض السلبيات، وأهمها بعض الأسماء التي يتكرر وجودها رغم أنها لم تقدم شيئًا للمنتخب العراقي في المرات السابقة، في هذا الجانب قد تكون للمدرب وجهة نظر ليس للشارع الرياضي علم بها، لكن هو من يتحمل المسؤولية ويتخذ القرارات التي يراها ملائمة"، بحسب winwin.

وأجرى المدرب الإسباني خيسوس كاساس تغييرات كبيرة في مركز حراسة المرمى، حيث قرر عدم استدعاء الحارسين أحمد باسل ومحمد صالح، كما لم يتم استدعاء المدافع سعد ناطق لعدم انتظام مشاركته مع القوة الجوية، نتيجة الإصابات التي لحقت به في أكثر من مناسبة.

كما شهدت قائمة خيسوس كاساس، غياب عددٍ من اللاعبين الذين يطالب بهم الشارع الرياضي في المنتخب العراقي، مثل لاعب الزوراء حسن عبد الكريم "قوقية"، ولاعب النجف محمد قاسم، ولاعب مس رفسنجان الإيراني منتظر محمد "كنوش"، بالإضافة لاعب ساندفيورد النرويجي دانيلو السعد.

وتألفت قائمة أسود الرافدين من 26 لاعباً، هم كل من: جلال حسن، حسين حسن، علي كاظم، كميل سعد، لحراسة المرمى، وريبين سولاقا، اكام هاشم، فرانس بطرس، زيد تحسين، مناف يونس، أحمد يحيى، أحمد مكنزي، حسين علي، مصطفى سعدون، لخط الدفاع، وأمير العماري، أسامة رشيد، صفاء هادي، محمد الطائي، علي جاسم، ماركو فرج، بشار رسن، لؤي العاني، زيدان إقبال، إبراهيم بايش، يوسف الأمين، لخط الوسط، وأيمن حسين، مهند علي لخط الهجوم.

يذكر أن خيسوس كاساس يمتلك عقدًا مع الاتحاد العراقي يستمر حتى 2026، حيث يتم تقييمه وتجديده في كل عام، وتعاقد الاتحاد العراقي مع المدرب الإسباني (51 عامًا) بهدف تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2026، والفوز بالبطولات الدولية.

تجدر الإشارة إلى أنّ المدرب كاساس قاد العراق إلى التتويج ببطولة الخليج في نسختها الخامسة والعشرين التي أقيمت بالبصرة العام الماضي، كما رفع لقب بطولة تايلاند الودية، في حين بلغ الدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت بقطر، علمًا بأنه يحتل حاليًا صدارة مجموعته السادسة ضمن التصفيات المونديالية برصيد 12 نقطة بعد تحقيق 4 انتصارات على إندونيسيا وفيتنام والفلبين مرتين.


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