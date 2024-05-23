رسمياً.. تغيير موعد بطولة "خليجي 26" في الكويت

ورأس اجتماع المكتب التنفيذيّ الشيخُ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وبحضور ممثلي الاتحادات الوطنيّة المنضوية تحت لواءِ الاتحاد، حيث تم اعتمادُ محضر الاجتماع الأول للمكتبِ التنفيذيّ الذي عقدَ بتاريخ 16 كانون الثاني/ يناير الماضي.وبخُصوصِ بطولةِ الأندية الخليجية، فإنه سيتم الأخذُ بتوصياتِ لجنة المسابقات، فيما تقرر إقامةُ بطولة تحت 23 عاماً في الكويت، فيما تمت الموافقةُ على استبدالِ مقترح قاعة المشاهير بإقامةِ معرضٍ لمقتنياتِ قدامى اللاعبين على هامش كأس الخليج في الكويت.