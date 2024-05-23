أحدث اختراعات كرة القدم.. "البطاقة الوردية" متى تشهر ولماذا؟

ومن المقرر أن يستخدم الحكام بطاقات وردية في مباريات بطولة كوبا أميركا 2024 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية في صيف هذا العام.وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أن البطاقة سيتم تطبيقها في المباراة التي تقام خلال الفترة بين 20 يونيو/حزيران و14 يوليو/تموز، لمنح الفريق بديلا إضافيا في المباريات، ليصل عدد تبديلاته إلى 6 في حالات محددة.يتم استخدام البطاقة الوردية للسماح بتبديل سادس في حالة الاشتباه في وجود إصابات في الرأس أو ارتجاج في المخ.وقال "الكونميبول" في بيان رسمي (الخميس): "أعلنت إدارة المسابقات والعمليات في الكونميبول أنه بجانب التغييرات الخمسة لكل فريق المسموح بها بموجب اللوائح، يُضاف تغيير سادس محتمل لرعاية صحة اللاعبين".وأضاف الاتحاد القاري: "هذا تبديل إضافي في حالة الاشتباه في إصابة الرأس وارتجاج".وأوضح: "بمجرد إجراء تبديل اللاعب المصاب بالارتجاج، سيتم منح الفريق المنافس أيضاً بديلاً إضافياً بموجب القاعدة".وتختلف البطاقة الوردية عن البطاقات الصفراء (الإنذار) والحمراء (الطرد)، في أن الحكم الرابع يمكنه استخدامها وليس حكم الساحة فقط.وتأتي هذه الخطوة في ظل مواجهة الهيئات الإدارية لكرة القدم ضغوطا متزايدة لتعزيز القواعد المتعلقة بإصابات الرأس وحالات الارتجاج، المرتبطة بالمشاكل العقلية للاعبين بعد تقدمهم في العمر.