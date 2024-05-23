بعد "سلسلة اللا هزيمة".. ماذا قال ألونسو عن الخسارة أمام أتالانتا

وتكبد فريق باير ليفركوزن الهزيمة الأولى في الموسم الحالي، على ملعب "أفيفا" بالعاصمة الإيرلندية دبلن، وذلك بعد سلسلة طويلة من "اللا هزيمة" بلغت 52 مباراة متتالية.وقال تشابي ألونسو: "لن ننسى هذه الهزيمة، لأنّ الخسارة في المباريات النهائية لا تنسى لكن سنستخلص الدروس منها".وأضاف المدرب الإسباني البالغ من العمر 42 عاما: "بذلنا كل جهد ممكن لكننا لم نتمكن من تحقيق مرادنا".وواصل ألونسو في تصريحات لشبكة "ESPN" الرياضية العالمية عقب المباراة النهائية لبطولة الدوري الاوربي: لم يكن في تخطيطنا ان نمر بهذه الليلة السيئة اليوم. لم نستطع للأسف الشديد مجاراة فريق أتالانتا طوال المباراة ولن نستطع التحرر من طريقة قيادتهم للمباراة من البداية ولم ننجح في تنفيذ اي من الخطط التي تدربنا عليها في الفترة التي سبقت المباراة".وأوضح ألونسو: حاولنا اللعب بطريقتنا الليلة من خلال زيادة عدد التمريرات بين لاعبينا لكنهم خلقوا لنا صعوبات في كيفية استخلاص الكرة خاصة في الجزء الاوسط من الملعب. للأسف هزمنا في المباراة التي ما كان يجب أن نخسرها لكنها فرصة ممتازة لكي نتعلم من مثل هذه المباريات الكبرى. كل تحياتي لفريق اتالانتا فهم فريق كبير واستحق الفوز. الخسارة اليوم لم تغير شيئا في فخري بلاعبي باير ليفركوزن وما حققوه على مدار موسم كامل".يذكر أن لدى فريق باير ليفركوزن فرصة جيدة لنفض غبار الهزيمة المريرة قليلا، من خلال الفوز بكأس ألمانيا لكرة القدم، على حساب فريق الدرجة الثانية كايزرسلاوترن، الذي سيواجهه في نهائي المسابقة، يوم السبت المقبل، على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين.