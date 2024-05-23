صافرة إماراتية لقيادة كلاسيكو العراق

ويتكون الطاقم الإماراتي من عادل النقبي، حكما للساحة، وأحمد الراشدي، الحكم المساعد الأول، وسبت عبيد، حكما مساعدا ثانيا، وعيسى خليفة، حكم الفيديو.وكان حكم الساحة الدولي، عادل النقبي، قد اختتم مؤخرا مشاركته ضمن الطاقم الإماراتي الذي أدار مباراة العهد اللبناني وسنترال مارينرز كوست الأسترالي، في نهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، والتي أقيمت يوم 5 مايو/أيار الماضي، على استاد السلطان قابوس في مسقط.ويحتل فريق القوة الجوية، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 66 نقطة من 29 مباراة، وبفارق نقطة عن الشرطة بالمركز الأول، ويأتي الزوراء في المركز الثالث برصيد 57 نقطة، وكل من الشرطة والزوراء لعبا 30 مباراة.