"يويفا" يفرض سلسلة عقوبات ضد برشلونة ومدربه تشافي

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن "الاتحاد الأوروبي عاقب تشافي بالإيقاف مباراتين بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على قرارات حكم مباراة الإياب ضد باريس سان جيرمان في دور الثمانية بدوري الأبطال".ونال تشافي بطاقة حمراء بعدما ركل حامل الكاميرا في ملعب "مونتجويك" معقل البارسا في مباراة انتهت بخسارة الفريق الكتالوني بنتيجة 4/1 وخروجه من دور الثمانية.كما تقرر أيضا "إيقاف سيرجي روبيرتو قائد برشلونة مباراتين بسبب نزوله إلى أرض الملعب للاحتجاج على الحكم رغم غيابه عن اللقاء بسبب تراكم الإنذارات".ونال خوسيه رامون دي لافوينتي مدرب حراس مرمى برشلونة "عقوبة الإيقاف مباراة واحدة للاعتراض على الحكم، وإيقاف رونالد أراوخو مباراة واحدة بسبب حصوله على بطاقة حمراء مباشرة".وشملت العقوبات أيضا "تغريم نادي برشلونة 60 ألف يورو، مقسمة إلى 26 ألف يورو بسبب السلوك غير اللائق للاعبين والمدرب، و26250 يورو بسبب إلقاء المقذوفات على أرض لملعب، و5 آلاف يورو بسبب اقتحام بعض الأفراد لأرض الملعب".وتم "تغريم نادي باريس سان جيرمان 4 آلاف يورو بسبب إشعال جماهيره الألعاب النارية عند الاحتفال بالأهداف".