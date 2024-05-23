أتالانتا يحدد موقع برشلونة في دوري الأبطال

وينتظر البارسا الآن معرفة أي مركز سيحل به أتالانتا في الدوري الإيطالي، لحسم موقع الفريق الكتالوني بالتواجد في التصنيف الأول أم الثاني، خلال قرعة دوري الأبطال.وتوج أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي، أمس الأربعاء، عقب التغلب على باير ليفركوزن في النهائي 3-0.وكان فريق مدينة بيرجامو قد ضمن التأهل بالفعل لدوري أبطال أوروبا، عبر الدوري الإيطالي، ولم يكن بحاجة للتتويج بلقب الدوري الأوروربي من أجل الصعود للتشامبيونز ليج.ويشارك من إيطاليا في دوري الأبطال بالموسم المقبل 5 أندية، بعد منح كل من إيطاليا وألمانيا مقعدا إضافيا بسبب تصنيفهما هذا الموسم.وبحسب "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إذا أنهى أتالانتا في المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإيطالي، فسيتواجد برشلونة في الوعاء الأول عند إجراء قرعة دوري الأبطال.وأضافت الصحيفة أنه إذا أنهى أتالانتا الموسم في المركز الخامس، حينها سيذهب المقعد الإضافي الخاص بإيطاليا لصاحب المركز السادس في الدوري، الذي يشغله حاليًا روما.ويتفوق روما على برشلونة في تصنيف يويفا، وبالتالي إذا تأهل ذئاب العاصمة لدوري الأبطال في الموسم المقبل، فسيدفعون البارسا إلى الوعاء الثاني في القرعة.