مدريد يحسم مصير لاعبه التركي جولر

وانضم جولر إلى ريال مدريد في صيف 2023، قادما من فنربخشة، لكنه عانى من متلازمة الإصابات، بجانب قلة مشاركاته تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن المدرب أنشيلوتي سعيد للغاية بمساهمات جولر في الفترة الأخيرة مع الفريق الملكي.ونوهت "أداء جولر في الفترة الأخيرة، أثلج صدر أنشيلوتي، بعدما سجل 6 أهداف خلال 12 مباراة بمعدل مشاركة 440 دقيقة".وتابعت الصحيفة "عندما ضم الريال، جولر، عرض عليه البقاء في فنربخشة لموسم واحد على سبيل الإعارة، من أجل التطور والنمو، لكن اللاعب رفض ورفع راية التحدي داخل البرنابيو".وشددت "ريال مدريد وأنشيلوتي واضحان بأن جولر لن يمس، وذلك بفضل موهبته المميزة".