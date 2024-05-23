المان يونايتد يدخل بمفاوضات مع مدير فني جديد

وتحوم الشكوك حول بقاء المدرب الهولندي إريك تين هاج في ملعب أولد ترافورد، في ظل عدم رضا الإدارة عما قدمه الفريق تحت قيادته، لا سيما هذا الموسم.وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فقد بدأ المان يونايتد، محادثاته مع ممثلي كيران ماكينا مدرب إبسويتش تاون.واستطاع المدرب الأيرلندي الشمالي، قيادة إبسويتش للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب طويل هذا العام.وكان صاحب 38 عاما، أحد الكوادر التي أعدها المان يونايتد قبل سنوات، إذ عمل كمدرب لفريق تحت 18 سنة، لمدة عامين.كما قرر النادي تصعيده للفريق الأول، وأصبح مساعد مدرب خلال حقبة النرويجي أولي جونار سولسكاير بين عامي 2018 و2021.وتأتي هذه الأنباء بعد ظهور تقارير تفيد بدخول ماكينا ضمن قائمة المرشحين لتدريب تشيلسي، خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتين