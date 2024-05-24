عماد محمد يقرر استدعاء لاعبين محترفين بإنجلترا وألمانيا وكوريا.. من هم؟

السومرية نيوز – رياضة



قرر المدرب عماد محمد استدعاء لاعبين محترفين في إنجلترا وألمانيا وكوريا الجنوبية، لصفوف منتخب شباب العراق في المرحلة المقبلة.







كما ان مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد، منفتح جدًّا على استدعاء عدد كبير من اللاعبين المحترفين، من أجل بناء جيل جديد من اللاعبين بإمكانهم قيادة المنتخب إلى منصات التتويج، وأيضًا ليكونوا مؤهلين للعب في المنتخبين الأول والأولمبي.



والمدرب عماد محمد قرر توجيه الدعوة للاعب علي حيدر المحترف في صفوف فريق ستوك سيتي الإنجليزي، فيما وجه الدعوة أيضًا للاعب بوتان أمين المحترف في صفوف سويندون تاون الإنجليزي، وكذلك وجه الدعوة للاعب آريان أمين المحترف في صفوف فيكتوريا كولن الألماني، ليكون في تحضيرات منتخب شباب العراق استعدادًا للتصفيات.



وقرر عماد محمد أيضًا استدعاء أحد اللاعبين المحترفين في الدوري الكوري الجنوبي، لكن لم يتم الكشف عن اسم اللاعب لحين انتهاء إجراءات نقل ملفه إلى الاتحاد العراقي، وإصدار الوثائق الثبوتية اللازمة لتمثيل العراق في قادم الاستحقاقات.



بالإضافة الى ان مدرب منتخب شباب العراق قرر الاستقرار على ثنائي الدفاع، المحترف في صفوف تورينو الإيطالي آدم طالبو، والمحترف في صفوف شالكه الألماني رومان دولاتشي، ليلعبا بصفة أساسية في المباريات. وبدأ منتخب شباب العراق تحضيراته للتصفيات الآسيوية المقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، إذ يرغب مدرب عماد محمد، بإجراء مباريات ودية مبكرًا استعدادًا للتصفيات.كما ان مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد، منفتح جدًّا على استدعاء عدد كبير من اللاعبين المحترفين، من أجل بناء جيل جديد من اللاعبين بإمكانهم قيادة المنتخب إلى منصات التتويج، وأيضًا ليكونوا مؤهلين للعب في المنتخبين الأول والأولمبي.وقرر عماد محمد أيضًا استدعاء أحد اللاعبين المحترفين في الدوري الكوري الجنوبي، لكن لم يتم الكشف عن اسم اللاعب لحين انتهاء إجراءات نقل ملفه إلى الاتحاد العراقي، وإصدار الوثائق الثبوتية اللازمة لتمثيل العراق في قادم الاستحقاقات.بالإضافة الى ان مدرب منتخب شباب العراق قرر الاستقرار على ثنائي الدفاع، المحترف في صفوف تورينو الإيطالي آدم طالبو، والمحترف في صفوف شالكه الألماني رومان دولاتشي، ليلعبا بصفة أساسية في المباريات.