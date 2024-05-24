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عماد محمد يقرر استدعاء لاعبين محترفين بإنجلترا وألمانيا وكوريا.. من هم؟

رياضة

2024-05-24 | 03:40
عماد محمد يقرر استدعاء لاعبين محترفين بإنجلترا وألمانيا وكوريا.. من هم؟
1,010 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

قرر المدرب عماد محمد استدعاء لاعبين محترفين في إنجلترا وألمانيا وكوريا الجنوبية، لصفوف منتخب شباب العراق في المرحلة المقبلة.

وبدأ منتخب شباب العراق تحضيراته للتصفيات الآسيوية المقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، إذ يرغب مدرب عماد محمد، بإجراء مباريات ودية مبكرًا استعدادًا للتصفيات.

كما ان مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد، منفتح جدًّا على استدعاء عدد كبير من اللاعبين المحترفين، من أجل بناء جيل جديد من اللاعبين بإمكانهم قيادة المنتخب إلى منصات التتويج، وأيضًا ليكونوا مؤهلين للعب في المنتخبين الأول والأولمبي.

والمدرب عماد محمد قرر توجيه الدعوة للاعب علي حيدر المحترف في صفوف فريق ستوك سيتي الإنجليزي، فيما وجه الدعوة أيضًا للاعب بوتان أمين المحترف في صفوف سويندون تاون الإنجليزي، وكذلك وجه الدعوة للاعب آريان أمين المحترف في صفوف فيكتوريا كولن الألماني، ليكون في تحضيرات منتخب شباب العراق استعدادًا للتصفيات.

وقرر عماد محمد أيضًا استدعاء أحد اللاعبين المحترفين في الدوري الكوري الجنوبي، لكن لم يتم الكشف عن اسم اللاعب لحين انتهاء إجراءات نقل ملفه إلى الاتحاد العراقي، وإصدار الوثائق الثبوتية اللازمة لتمثيل العراق في قادم الاستحقاقات.

بالإضافة الى ان مدرب منتخب شباب العراق قرر الاستقرار على ثنائي الدفاع، المحترف في صفوف تورينو الإيطالي آدم طالبو، والمحترف في صفوف شالكه الألماني رومان دولاتشي، ليلعبا بصفة أساسية في المباريات.
ونجحت إدارة منتخب شباب العراق بالفعل في تأمين مباراتين وديتين في بغداد مع المنتخب العماني يومي 2 و5 من شهر يونيو/ حزيران المقبل، فيما تم توجيه دعوة إلى الاتحادين الأردني والطاجيكي لخوض مباراتين وديتين أيضًا، وتمت الموافقة المبدئية من قبل الاتحادين والعمل جارٍ لوضع اللمسات النهائية للاتفاق.

لا يريد عماد محمد انتظار موافقة الاتحادين الأردني والطاجيكي، إذ وجه إدارة منتخب شباب العراق بإقامة مباراتين وديتين أمام فريقي الزوراء والقوة الجوية، لضمان إقامة أكبر عدد ممكن من المباريات في الفترة التحضيرية، بحسب winwin.

وكان منتخب شباب العراق الذي تم ترحيله إلى المنتخب الأولمبي، قد نجح في حصد مركز الوصيف في كأس آسيا تحت 20 عامًا بأوزباكستان 2023، وتأهل أيضًا إلى كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا في الأرجنتين في ذات العام.
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