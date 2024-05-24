برشلونة يعلن إقالة تشافي رسمياً.. من هو المدرب الجديد؟

وقال برشلونة في بيان رسمي إنه وجه الشكر رسميًا لمدربه تشافي هيرنانديز عقب نهاية الموسم الحالي.وذكر بيان صادر عن برشلونة:" في اجتماع جرى في مدينة غوان غامبر الرياضية، أبلغ الرئيس خوان لابورتا تشافي هيرنانديز بأنه لن يستمر كمدرب للفريق الأول في الموسم المقبل".وأضاف البيان:"يريد نادي برشلونة أن يشكر تشافي على عمله كمدرب، والذي يضيف إلى مسيرة لا مثيل لها كلاعب وقائد للفريق، ويتمنى له كل التوفيق في العالم.وتولى تشافي تدريب برشلونة في صيف 2021 بعد تجربة تدريبية مع السد القطري. وقاد تشافي برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي قبل أن يخفق في الموسم الحالي في الحفاظ على اللقب كما أنه ودع لقب دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية.