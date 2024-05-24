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بعد إقالة تشافي.. تفاصيل تعاقد برشلونة مع فليك وموعد الإعلان

رياضة

2024-05-24 | 08:42
بعد إقالة تشافي.. تفاصيل تعاقد برشلونة مع فليك وموعد الإعلان
1,414 مشاهدة

اقترب برشلونة من إعلان تعاقده مع الألماني هانز فليك، المدرب السابق لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، لخلافة تشافي هيرنانديز.

وأعلن برشلونة إقالة تشافي هيرنانديز من منصبه كمدير فني لبرشلونة، اليوم الجمعة، بعد توتر العلاقة بينه وبين رئيس النادي خوان لابورتا، عقب حديثه عن الأزمة الاقتصادية للنادي.

وسيحل برشلونة ضيفا على إشبيلية يوم الأحد المقبل بالجولة الختامية للدوري الإسباني الذي تُوج به ريال مدريد.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن برشلونة توصل لاتفاق مع فليك على التعاقد معه لمدة موسم واحد.

كما اتفاق الطرفان على التجديد لموسم إضافي، حال وجود رغبة مشتركة بينهما، والذي من شأنه أن يجعل المدرب يستمر في قيادة برشلونة حتى 2026.

بحسب "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة سيعلن تعاقده مع فليك يوم الإثنين المقبل، أي بعد أقل من 72 ساعة.

وأضافت الصحيفة أنه كان مقررا في ذلك اليوم أن يعقد خوان لابورتا اجتماعا مع المدير الرياضي ديكو وتشافي، بالإضافة إلى باقي أعضاء اللجنة الرياضية، حيث كان من المقرر إبلاغ المدرب بأنه لن يستمر في قيادة برشلونة الموسم المقبل.

لكن تسارعت الأحداث وتم الاستقرار على إقالة تشافي اليوم الجمعة، ليخوض آخر مباراة له كمدرب للفريق الأول يوم الأحد المقبل في إشبيلية على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".

وجرى الاتفاق بين برشلونة وفليك بعد المحادثة الهاتفية التي تمت يوم الأربعاء الماضي، بين ديكو والمدرب الألماني، الذي يحظى بإعجاب كبير من قبل خوان لابورتا.

يذكر أن فليك قاد بايرن ميونخ لتحقيق إنجاز تاريخي عام 2020 بحصد جميع الألقاب الممكنة "السداسية"، والتي تخللها دوري أبطال أوروبا بعد فوز الفريق البافاري على برشلونة بنتيجة كاسحة 8-2 في ربع النهائي.
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