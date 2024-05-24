بينها خلافات مع اللاعبين.. تعرف على أسباب إقالة تشافي من برشلونة

وبذلك، فإن تشافي لن يستمر على رأس الإدارة الفنية للفريق الكتالوني حتى نهاية عقده في صيف 2025.وأبلغ خوان لابورتا رئيس برشلونة، ظهر اليوم، تشافي أنه لن يستمر كمدرب للفريق في الموسم المقبل.وقال برشلونة في بيانه: "نشكر تشافي على عمله كمدرب، الذي يضاف إلى مسيرته التي لا تضاهى كلاعب وقائد للفريق، ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".وبحسب بيان برشلونة، ‏سيقوم تشافي بإدارة آخر مباراة له كمدرب للفريق يوم الأحد القادم في إشبيلية بالجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.ويتوقع أن يتولى الألماني هانز فليك تدريب الفريق الكتالوني بعقد مدته موسم واحد قابل للتمديد لموسم آخر.وتأتي إقالة تشافي بعد شهر واحد على إقناعه بالعدول عن الاستقالة من تدريب الفريق عقب نهاية الموسم الحالي.بحسب تقارير صحفية، فإنه رغم قناعة لابورتا بضرورة استمرار تشافي، بل وعمله على إقناعه بالعدول عن الاستقالة، فإن الأمور تبدلت بسبب تصريحات أسطورة النادي الكتالوني.وكان تشافي صرح بأن القائمة الحالية للفريق لن تستطيع مجابهة ريال مدريد والفرق الأوروبية الكبرى، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني وعدم قدرته على جلب صفقات قوية.فضلا عن ذلك، أشارت تقارير صحفية إلى دخول تشافي في خلافات مع بعض اللاعبين، على غرار البرازيلي فيتور روكي والبرتغالي جواو فيليكس، وهو ما يعني حدوث شرخ في غرفة خلع الملابس.