اليونايتد يقيل تين هاج عقب نهائي كأس الاتحاد

فريق الشياطين الحمر يستعد لخوض آخر مباراة له هذا الموسم عندما يصطدم بغريمه مانشستر سيتي، غدا السبت، في نهائي كأس الاتحاد على ملعب ويمبلي.وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن "اليونايتد قرر إقالة تين هاج من منصبه بغض النظر عن نتيجة نهائي الكأس، سواء انتهت المباراة بفوز اليونايتد أو خسارته".وأضافت أن "مصدر مطلع بالنادي قال إنه حتى الفوز بالكأس لن ينقذ رأس تين هاج، وسيكون تغيير المدرب هو الخطوة الأكثر أهمية التي اتخذها السير جيم راتكليف وحلفاؤه منذ استحواذه على حصة من النادي".من جانبها، قالت الصحيفة إنها "حاولت التواصل مع مسؤولي نادي مانشستر يونايتد للتعليق على حقيقة الأمر، إلا أن النادي رفض".وتشير عدة تقارير إلى أن "مانشستر حدد العديد من البدائل لخلافة تين هاج وهم توماس توخيل، ماوريسيو بوكيتينو، كيران ماكينا، جراهام بوتر وتوماس فرانك".