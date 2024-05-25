6 نهائيات "مرتقبة" في اليوم العالمي لكرة القدم

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرارا بإعلان 25 مايو/ أيار، يوما عالميا لكرة القدم، وهو الذي يصادف الذكرى المئوية لأول بطولة دولية في اللعبة عبر التاريخ، والتي أقيمت في عام 1924 خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.وسيشهد يوم السبت 25 مايو/أيار 2024، العديد من المباريات المهمة، التي يتخللها 6 مباريات نهائية بالتزامن مع اليوم العالمي لكرة القدم.6 نهائيات في اليوم العالمي لكرة القدمتقام اليوم 6 مباريات نهائية على مستوى العالم، بواقع 3 نهائيات قارية، و3 في كؤوس محلية أوروبية.ويأتي في مقدمة هذه النهائيات لقاء العين الإماراتي مع ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يقام على ملعب هزاع بن زايد في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.النهائي القاري الثاني يجمع بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.وتمتد المباريات النهائية لتصل إلى كرة القدم للسيدات، حيث يلتقي برشلونة الإسباني مع نظيره ليون الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام السابعة مساء بتوقيت المكة المكرمة.أما نهائيات الكؤوس المحلية في أوروبا، فتزامنت أن تكون في يوم واحد بـ3 دول مختلفة، وهي إنجلترا وألمانيا وفرنسا.ويجمع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على استاد ويمبلي في لندن، في الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.ويقام نهائي كأس ألمانيا بين باير ليفركوزن وكايزرسلاوترن، على استاد الملعب الأولمبي ببرلين في التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.وأخيرا نهائي كأس فرنسا الذي سيجمع بين باريس سان جيرمان وليون على ملعب بيار موروا في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.جولة ختام الدوري الإسبانيبخلاف المباريات النهائية، تختتم أيضا منافسات الدوري الإسباني بإقامة الجولة الأخيرة من البطولة التي فاز بها ريال مدريد.وانطلقت جولة ختام الليغا يوم الجمعة بمباراة جيرونا وغرناطة، على أن تستأنف اليوم السبت بإقامة 5 مباريات، آخرها ريال مدريد ضد ريال بيتيس.وستكون تلك الجولة تحصيل حاصل، حيث تم تحديد البطل والفرق الـ6 التي ستشارك في المسابقات الأوروبية بالموسم المقبل، وكذلك الأندية التي هبطت إلى دوري الدرجة الثانية.جولة ختام الدوري الإيطاليكما تُستأنف اليوم السبت جولة ختام الدوري الإيطالي الذي فاز به فريق إنتر ميلان.وتقام مباراتان في الجولة الـ38 الأخيرة من "سيريا آ" يوم السبت، حيث يستضيف يوفنتوس نظيره مونزا، بينما يلتقي ميلان أمام ساليرنيتانا.