مواجهات الجولة 31 من دوري نجوم العراق تنطلق اليوم.. إليك جدول المباريات

وفي المباراة الأولى وفي تمام الساعة السادسة مساءً، يلاقي الشرطة المتحفز لتعزيز صدارته، ضيفه فريق القاسم على ملعب الشعب الدولي، وفي نفس التوقيت يواجه فريق دهوك ضيفه فريق نفط البصرة، وتقام المباراة على ملعب دهوك.بينما تقام مباراتان في الساعة الثامنة والنصف مساءً، حيث يواجه فريق نفط الوسط على ملعب النجف الدولي ضيفه فريق الكرخ، ويستضيف فريق الكهرباء على ملعب الزوراء، فريق نادي الميناء في مباراة متكافئة بكل شيء فكلا الفريقين يتعادلان بالنقاط ولكل واحد منهما 32 نقطة.