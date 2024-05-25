تخص منتظر محمد وسعد عبد الأمير.. شنيشل يوجه رسالة "غير مباشرة" لكاساس

واختار شنيشل بالفعل القائمة الأولية التي ستخوض المنافسات وهو بصدد الإعلان عن القائمة النهائية التي ستخوض مباريات الأولمبياد، حيث استقر على 8 أسماء من الذين هم أكبر من السن القانوني (23 عامًا).وتتضمن القائمة الأولية للمنتخب الأولمبي العراقي، رسائل مشفرة من راضي شنيشل إلى مدرب المنتخب العراقي الأول خيسوس كاساس، لتذكير الأخير بأهمية لاعبين أثنين لم يفكر كاساس بضمهما للمنتخب العراقي وأصبحا في طي النسيان بالنسبة له.يتواجد متوسط ميدان القوة الجوية سعد عبد الأمير ضمن قائمة المنتخب الأولمبي العراقي الأولية والتي ستشارك في أولمبياد باريس 2024 في يوليو/ تموز المقبل.عبد الأمير البالغ من العمر (32 عاماً) سيشغل أحد المقاعد الثلاثة المخصصة للاعبين فوق (23 عاماً) في قائمة شنيشل، إذ سيعتمد عليه المدرب العراقي بشكل كبير في الأولمبياد نظراً لخبرته ومستوياته الثابتة رفقة الصقور.عبد الأمير يمتلك تجربة ناجحة أيضاً مع المنتخب الأولمبي العراقي حين شارك في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وكان أحد أبرز اللاعبين الذين ساهموا بالتعادل في مواجهة صاحب الأرض المدجج بالنجوم المنتخب البرازيلي في ذلك الوقت، لذلك فإن تواجد عبد الأمير مع الأولمبي هي رسالة واضحة لكاساس بأن اللاعب يستحق ارتداء قميص المنتخب العراقي مجددًا خصوصًا وإن اللاعب لا يحظى باهتمام ومتابعة كاساس.لعل من أبزر الأمور المفاجئة وغير المتوقعة بالنسبة للمدرب راضي شنيشل هو عدم تواجد نجم فريقه منتظر محمد "كنوش" في قائمة المنتخب العراقي الأول لمباراتي إندونيسيا وفيتنام في التصفيات الآسيوية المزدوجة الشهر المقبل.راضي شنيشل استغرب من عدم تواجد "كنوش" اللاعب المحوري في تشكيلة المنتخب الأولمبي العراقي والذي يعتمد عليه المدرب بشكل كبير جدًا في بناء الهجمات وتسجيل الأهداف من مسافات بعيدة، وهو ما يفعله اللاعب بالضبط مع المنتخب الأولمبي وكذلك مع فريقه مس رفسنجان الإيراني.اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، لم يتواجد في قائمة كاساس لكنه أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة المنتخب الأولمبي العراقي وسيلعب جنبًا إلى جنب مع اللاعب سعد عبد الأمير في خط الوسط بأولمبياد باريس وتألقه المتوقع سيكون أبلغ رسالة إلى المدرب كاساس.ومن المقرر أن يبدأ تجمع المنتخب الأولمبي العراقي بقيادة راضي شنيشل بعد نهاية استحقاق المنتخب الأول بلعب آخر جولتين في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 بمواجهة إندونيسيا وفيتنام يومي 6 و11 يونيو/ حزيران المقبل.