رسميا.. نجم مانشستر يونايتد السابق يعود للتدريب

وقال روني فور تعيينه: "تولي تدريب بليموث يجعلني أشعر بأن هذه أنسب خطوة في مسيرتي حاليا، لذلك أشكر الرئيس والإدارة على ثقتهم بي".وأضاف: "هذه فرصة للانخراط في مشروع ممتاز، وأتطلع للمساعدة في بناء تشكيلة مميزة، قادرة على لعب كرة قدم جاذبة للجماهير".ولم يعمل مهاجم مانشستر يونايتد السابق، منذ إقالته من فريق برمنجهام في كانون ثان/يناير الماضي، بعد أن قاد الفريق في 15 مباراة فقط، حيث حقق وقتها انتصارين فقط.وكان روني (38 عاما) بلا وظيفة منذ إقالته من تدريب برمنجهام سيتي مطلع العام الحالي بسبب سوء النتائج.وتلقى روني عرضا في الأيام الماضية من النادي الذي ينشط في الدرجة التي تلي البريميرليج مباشرة، ليوافق عليه في النهاية.وسبق لروني تدريب بعض الفرق في دوري البطولة، مثل ديربي كاونتي وبرمنجهام سيتي، بالإضافة إلى تجربة مع دي سي يونايتد في الدوري الأمريكي.