بعد اقالته.. تشافي يودع برشلونة بـ "عتب واستنكار": سأعود كمشجع

وبعد أن رفضت إدارة برشلونة بقيادة خوان لابورتا، فكرة رحيل تشافي في أبريل/ نيسان الماضي بل وضغطت عليه للتراجع عن القرار، أقالته مؤخرا تمهيدا لتعيين الألماني هانز فليك مدرب بايرن ميونخ السابق، بدلاً منه.وجاء قرار الإقالة قبل انتهاء موسم برشلونة المقرر له يوم الأحد، حين يخوض لقاء إشبيلية في الجولة 38 من عمر الدوري الإسباني "لا ليغا"، الذي ضمن البارسا المركز الثاني في جدول ترتيبه.وتطرق تشافي خلال المؤتمر الصحفي الأخير له قبل مواجهة العملاق الأندلسي، للرد على عدة أمور أبرزها الطريقة التي خرج بها من النادي والتي لم تكن تليق به، بحسب وصف العديد من وسائل الإعلام العالمية وخاصة الإسبانية.استنكر كيكي فلوريس مدرب إشبيلية أولا طريقة تعامل إدارة خوان لابورتا مع تشافي هيرنانديز وإقالته بشكل مفاجىء، وقارنها بطريقة تعامل النادي الكتالوني مع أساطير آخرين مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز عند رحيلهما.وتحدث ليونيل ميسي في وقت سابق عن الطريقة "غير اللائقة" التي خرج بها سواريز من برشلونة في 2020 قبل أن يترك هو نفسه كامب نو بعدها بعام واحد، بطريقة لم تكن مرضية أيضا.ورد تشافي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة العملاق الأندلسي بقوله"هذا السؤال لا يوجه لي ولكن لرئيس النادي والمدير الرياضي أيضا (البرتغالي ديكو)، لقد كنت متحمساً للبقاء، لكن ما يقوله كيكي هو سؤال مهم لهم وليس لي، وفي النهاية أنا ممتن لهم جميعاً".وأكمل: "أنا رجل النادي وليس لدي أي اختيار إلا القبول، لقد كنت صادقاً مع اللاعبين والرئيس والمديرين الرياضيين، أترك برشلونة الآن بكل الفخر والحب".كان طبييعاً أن توجه الأسئلة لتشافي عن وجهته المقبلة، بعد تجربة استمرت لعامين ونصف في كامب نو، ورد بقوله: "أحتاج إلى بعض الراحة".واستدرك: "ولكني سأعود في المستقبل، أنا بخير، لكن الأيام الماضية لم تكن سهلة، كانت معقدة لكني هادىء، بل وفخور وضميري مرتاح".وأتبع بقوله: "لم تكن المسألة بسيطة أو سهلة بسبب الوضع الذي يمر به برشلونة، وقدمنا كل شيء وحاولنا دائما أن نكون رجال النادي ونتفهم أموره".في سياق متصل، تحدث تشافي عن لقاءه بخوان لابورتا الذي أخبره فيه بالرحيل، وقال: "لقد أخبرني يوم الجمعة أن النادي كان بحاجة إلى تغيير المسار".وأضاف: "لم أملك أي شيء سوى قبول الأمر، وسأكون دائما في خدمة نادي برشلونة".وعن علاقتهما الشخصية تحدث بقوله: "تصافحنا وتعانقنا، وسأذهب لملعب النادي وكامب نو الجديد في المستقبل، وأشعر بالامتنان للاعبين الذين لعبوا دوراً حاسماً في نجاحنا وتحقيقنا للقبين"، في إشارة إلى الدوري الإسباني والسوبر المحلي.في النهاية تحدث المدير الفني للبارسا عن مستحقاته المالية المتأخرة لدى برشلونة بشكل مقتضب، بقوله: "لن تكون هناك أي مشكلة".وعن مسألة تخليه عن راتبه عن الموسم المقبل 2024-2025، رد: "أنتم صحفيون وتعلمون ذلك بالفعل".أشار تشافي إلى إمكانية عودته في المستقبل لقيادة العملاق الكتالوني وقال: "نعم، لما لا أعود يوما إلى برشلونة؟، أود ذلك بالفعل".وأكمل موضحاً: "هذا هو فريقي ولقد مررنا بتقلبات في المشاعر، لكن لماذا لا أعود؟".اليوم العالمي لكرة القدم.. أساطير ربطت قلوب الملايين باللعبة الشعبية الأولىوأتم: "بالطبع لم أتوقع هذه الإقالة، لكن هذه الأشياء تحدث وأنا رجل النادي وعليّ تقبل ذلك".