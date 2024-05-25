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اليونايتد يحرز كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب السيتي

رياضة

2024-05-25 | 11:56
اليونايتد يحرز كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب السيتي
المصدر:
وكالات
1,280 مشاهدة

تمكن نادي مانشستر يونايتد، اليوم السبت من احراز كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

وجرت المباراة على ملعب "ويمبلي" الشهير وشهد الشوط الأول تسجيل هدفين للشياطين الحمر عن طريق كل من غارناتشو و كوبي ماينو بينما هدف الفريق السماوي جاء عن طريق دوكو في الشوط الثاني.

وبذلك يتوج مانشستر يونايتد رسميا بلقب كأس الاتحاد الانجليزي للمرة رقم ١٣ في تاريخه ، ويفصله لقب وحيد عن صاحب الرقم القياسي أرسنال بـ ١٤ لقب.
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