فليك يحدد صفقات برشلونة الصيفية

ومن المقرر أن يعلن البارسا، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن تعيين فليك رسميا مدربا للفريق، خلفا لتشافي هيرنانديز.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن فليك يحتاج إلى لاعب في خط الوسط.ويعتبر الألماني جوشوا كيميتش، لاعب بايرن ميونخ، هو الأقرب، خاصة أن عقده يتبقى فيه عام واحد مع النادي البافاري.وبالإضافة إلى كيميتش، وافق فليك على التعاقد مع الأرجنتيني جيدو رودريجيز، الذي ينتهي عقده مع ريال بيتيس بنهاية الموسم الحالي.وأضافت الصحيفة أن فليك يريد كذلك التعاقد مع مدافعين جدد، ربما في مركز الظهير الأيسر.وسيحاول برشلونة تمديد إعارة جواو كانسيلو، حتى مع وجود أليخاندرو بالدي المصاب منذ فترة.كما يمتلك النادي الكتالوني لاعبين شابين، في مركز الظهير الأيسر، هما هيكتور فورت، وجوليان أراوخو المعار إلى لاس بالماس.وكذلك سيبحث البلوجرانا عن جناح جديد يمتلك الحلول الفردية، مثل نيكو ويليامز من أتلتيك بلباو، علما بأن عقده يحتوي على شرط جزائي، بقيمة 60 مليون يورو.وقالت الصحيفة إن تلك الصفقة لن تتم، إلا في حال التخلص من البرازيلي رافينيا.كما يضع برشلونة في اعتباره الثنائي، برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، وتشافي سيمونز لاعب باريس سان جيرمان.