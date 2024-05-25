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بعد هزيمة نادي القاسم.. الشرطة يواصل التمسك بصدارة "نجوم العراق"
Alsumaria Tv
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واصل فريق الشرطة، التمسك بصدارة دوري نجوم العراق، عقب الفوز على نظيره القاسم بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة 31.
وسجل هدفي الشرطة، مهند علي في الدقيقة 57 و شيمبزي دينيس في الدقيقة 87.
وبهذا الفوز، رفع القيثارة الخضراء رصيده إلى النقطة 70 في صدارة ترتيب دوري النجوم، فيما تجمد رصيد القاسم عند النقطة 22 في المركز 18.
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