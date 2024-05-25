بعد هزيمة نادي القاسم.. الشرطة يواصل التمسك بصدارة "نجوم العراق"

وسجل هدفي الشرطة، مهند علي في الدقيقة 57 و شيمبزي دينيس في الدقيقة 87.وبهذا الفوز، رفع القيثارة الخضراء رصيده إلى النقطة 70 في صدارة ترتيب دوري النجوم، فيما تجمد رصيد القاسم عند النقطة 22 في المركز 18.