أول تعليق لجوارديولا بعد خسارة اليوم: سنرتاح ونعود

ونجح مانشستر يونايتد في إنقاذ موسمه بحصد كأس الاتحاد الإنجليزي، بفوزه 2-1 على جاره السيتي، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب ويمبلي، اليوم السبت.وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي "تهانينا لهم على الأداء الرائع".وأضاف "لقد خسرنا المباراة، نهنئ مانشستر يونايتد، خضنا مباراة متقاربة، وفي النهاية سجلوا هدفين".وكان جوارديولا قد صرح قبل المباراة، بأنه إذا خسر، فإنه يفضل أن يحدث ذلك أمام فريق أفضل.وردا عما إذا كان قد حدث ذلك خلال لقاء اليوم، قال المدرب الإسباني "لا"، وأوضح "في الشوط الثاني، كنا متواجدين طوال المباراة، يونايتد دائما فريق انتقالي، عانينا في الشوط الأول قليلا، ولكن كنا أفضل في الشوط الثاني".ونوه "من الطبيعي أن تخسر الفرق في النهائيات، لكن هذا الموسم قاتلنا بشكل استثنائي على جميع الألقاب، سنرتاح ونعود الموسم المقبل".وعن مستقبل تين هاج مدرب المانيو، علق "عليهم اتخاذ القرار، إنه مدرب جيد، كما أن الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي مهم بالنسبة لهم، كما كان الأمر بالنسبة لنا الموسم الماضي".