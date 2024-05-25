"نجوم العراق".. الميناء يخطف تعادلا مثيرا من الكهرباء

تعادل فريقا الميناء والكهرباء، مساء اليوم السبت، في دوري "نجوم العراق" لكرة القدم.

وشهدت المباراة التي احتضنها ملعب الزوراء في بغداد، تسجيل هدفين لكل الفريقين، وكان الكهرباء متقدما بهدفين لهدف قبل أن يتعادل الميناء في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الميناء الى 33 نقطة في المركز 12، ليتقدم بفارق نقطة عن الكهرباء الذي بلغ رصيده 32 نقطة.