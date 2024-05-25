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بعد إنجاز العين.. 5 فرق عربية في كأس العالم للأندية

رياضة

2024-05-25 | 16:42
بعد إنجاز العين.. 5 فرق عربية في كأس العالم للأندية
المصدر:
Sky News عربية
2,411 مشاهدة

مع انتصار العين الإماراتي ببطولة دوري أبطال آسيا مساء السبت، تحدد عدد الأندية العربية التي ستشارك في النسخة التاريخية من كأس العالم للأندية 2025.

وانتصر العين على يوكوهاما الياباني، بنتيجة 5-1 التاريخية، ليحقق بطولة دوري أبطال آسيا، للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة 2003.

وأصبح العين آخر المتأهلين العرب لبطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، والتي ستنطلق صيف 2025.

أدناه قائمة الأندية العربية الخمسة التي ستشارك في مونديال الأندية 2025:
الأهلي المصري.
الترجي التونسي.
الوداد المغربي.
الهلال السعودي.
العين الإماراتي.
 
يذكر أن بطولة مونديال الأندية بنسختها الجديدة، ستضم 32 ناديا من حول العالم، هم الأقوى قاريا، وستقام في الولايات المتحدة في يونيو 2025.
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