تحديد مواعيد تحضيرات العراق لمواجهة إندونيسيا: "نجوم العراق" سيتوقف

وسيلعب المنتخب العراقي أمام إندونيسيا في الجولة الخامسة من التصفيات، على استاد غلورا بونغ كارنو في العاصمة جاكارتا ظهر يوم 6 يونيو/ حزيران المقبل.كما ان منافسات الدوري ستتوقف مؤقتًا بعد هذا الموعد، وسيتم بعدها تحديد موعد انطلاق الجولة 33، والتي ستكون بالتأكيد بعد يوم 11 يونيو، أي بعد انتهاء أيام الفيفا، إذ سيتم منح اللاعبين القليل من الراحة قبل الالتحاق مجددًا بفرقهم.واللاعبين بشار رسن وصفاء هادي سيكونان مع الوفد العراقي، كون الأول أصبح لاعبًا حرًّا، بعد انتهاء عقده مع نادي قطر، والثاني سيأتي من إيران بعد انتهاء استحقاقات فريقه تراكتور الإيراني، لكنه سيلعب بوضع قناع على وجهه نتيجة تعرضه لإصابة.اما اللاعبين المحترفين التسعة، سيتوجهون مباشرة من أنديتهم في أوروبا وبقية الدول إلى جاكارتا مباشرة، من أجل استثمار عامل الوقت، وعدم جعل المسافة أطول، وكي يكونوا في جاهزية جيدة للانضمام إلى التدريبات مباشرة من دون تأخير.وكان المنتخب العراقي قد تغلب على إندونيسيا بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المزدوجة، والتي أقيمت في البصرة في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.في المقابل، سيحاول المنتخب الإندونيسي الحفاظ على وصافة المجموعة، بعدما حصد 7 نقاط من انتصارين وخسارة، إذ يتطلع لخطف البطاقة الثانية المؤهلة إلى كأس آسيا والتصفيات الحاسمة.