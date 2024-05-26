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تحديد مواعيد تحضيرات العراق لمواجهة إندونيسيا: "نجوم العراق" سيتوقف
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، مواعيد تحضير منتخب العراق لمواجهة إندونيسيا في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وسيلعب المنتخب العراقي أمام إندونيسيا في الجولة الخامسة من التصفيات، على استاد غلورا بونغ كارنو في العاصمة جاكارتا ظهر يوم 6 يونيو/ حزيران المقبل.
ووضع الاتحاد العراقي لكرة القدم الخطة الكاملة لتحضيرات المنتخب قبل مواجهة إندونيسيا في التصفيات، حيث قرر الاتحاد أن يكون يوم 31 مايو/ أيار الجاري، هو آخر يوم تقام فيه منافسات الجولة 32 من دوري نجوم العراق، من أجل إتاحة الفرصة للاعبين بالالتحاق بالمنتخب العراقي.
كما ان منافسات الدوري ستتوقف مؤقتًا بعد هذا الموعد، وسيتم بعدها تحديد موعد انطلاق الجولة 33، والتي ستكون بالتأكيد بعد يوم 11 يونيو، أي بعد انتهاء أيام الفيفا، إذ سيتم منح اللاعبين القليل من الراحة قبل الالتحاق مجددًا بفرقهم.
ووفد منتخب العراق سيتجمع أولاً في العاصمة بغداد في الأول من الشهر المقبل، على أن يتوجه فيما بعد إلى العاصمة الإندونيسية جاكارتا بطائرة الخاصة يوم 2 يونيو/ حزيران المقبل، حيث سيتوجه الوفد بحضور رئيس الاتحاد عدنان درجال والكادر التدريبي واللاعبين المحليين، وأبلغ الاتحاد العراقي لاعبي العراق بهذين الموعدين المهمين.
واللاعبين بشار رسن وصفاء هادي سيكونان مع الوفد العراقي، كون الأول أصبح لاعبًا حرًّا، بعد انتهاء عقده مع نادي قطر، والثاني سيأتي من إيران بعد انتهاء استحقاقات فريقه تراكتور الإيراني، لكنه سيلعب بوضع قناع على وجهه نتيجة تعرضه لإصابة.
اما اللاعبين المحترفين التسعة، سيتوجهون مباشرة من أنديتهم في أوروبا وبقية الدول إلى جاكارتا مباشرة، من أجل استثمار عامل الوقت، وعدم جعل المسافة أطول، وكي يكونوا في جاهزية جيدة للانضمام إلى التدريبات مباشرة من دون تأخير.
*منتخب العراق يتصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية
وكان المنتخب العراقي قد تغلب على إندونيسيا بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المزدوجة، والتي أقيمت في البصرة في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
ويتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة السادسة في التصفيات الآسيوية المزدوجة، برصيد 12 نقطة، ليضمن وجوده في كأس آسيا 2027، والتصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
في المقابل، سيحاول المنتخب الإندونيسي الحفاظ على وصافة المجموعة، بعدما حصد 7 نقاط من انتصارين وخسارة، إذ يتطلع لخطف البطاقة الثانية المؤهلة إلى كأس آسيا والتصفيات الحاسمة.
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