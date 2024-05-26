وفاة لاعب المنتخب العراقي السابق "عدنان جعفر".. ماذا تعرف عنه؟

السومرية نيوز – رياضة



توفي عدنان جعفر، لاعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم في سبعينات القرن الماضي، وأحد نجوم فريق الشرطة، اليوم الاحد 26 مايو/ أيار 2024، بأحد المشافي في العاصمة العراقية بغداد بعد أن تعرض لأزمة قلبية حادة.



نادي الشرطة ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، "تشاطر الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، نيابةً عن ملاكاتها في النادي، أحزان الأوساط الرياضية والجماهير الشرطاوية وعائلة الفقيد نائب رئيس الهيئة الإدارية الأسبق (اللواء عدنان جعفر) الذي وافته المنية صباح اليوم، متأثراً بالوعكة الصحية التي ألمت به مؤخراً في إحدى مستشفيات بغداد".

كما أعلن زميله اللاعب السابق فيصل صالح في فريق البريد في سبعينات القرن الماضي، والذي يعمل الآن صحفياً في ألمانيا وفاته. وقال صالح في منشور له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بكلمات يملؤها الألم والحزن، أعزي نفسي، وأعزي عائلة الأخ والزميل في فريق البريد، وأحد نجوم فريق الشرطة الأول لكرة القدم، ومدير ألعاب الشرطة وأحد نجومها الكبار المرحوم عدنان جعفر، الذي عاش هادئاً، ورحل اليوم عن الدنيا هادئاً تاركاً ذكرى عطرة عن حياته وعن مسيرته كلاعب وكمسؤول".

وعدنان جعفر، هو لواء عراقي سبق له العمل بعد اعتزاله اللعب في منتصف ثمانينات القرن الماضي عضواً في الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي، كما عمل في التدريب، ويحظى بمحبة واحترام وتقدير من الجميع.



الجدير بالذكر أن عدنان جعفر لعب مع منتخبات العراق "الأول، العسكري، الأولمبي"، كما أسهم في فوز فريقه الشرطة بلقب بطولة الشرطة العربية في دمشق عام 1978 وسجل هدفاً في المباراة النهائية ضد فريق الشرطة الكويتي، كذلك أسهم في فوز الشرطة بلقب الدوري في موسم 1979- 1980، كما أسهم في فوزه بلقب بطولة الأندية العربية في بغداد عام 1982.