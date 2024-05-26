بعد الإعلان قائمة العراق.. المدرب باسم قاسم يوجه نصيحتين لكاساس

وأعلن كاساس عن قائمة منتخب العراق الرسمية، لآخر جولتين في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وتألفت من 26 لاعبًا.وقال قاسم، إن قائمة المنتخب العراقي الأخيرة، والتي أعلن عنها المدرب خيسوس كاساس، جمعت ما بين الاستقرار والثبات على مجموعة معينة من اللاعبين، وأيضًا على إعطاء فرصة للوجوه الجديدة، مثل محمد الطائي وماركو فرج، وحراس المرمى حسين حسن وكميل سعد، وحارس زاخو علي كاظم".وأضاف: "هذه الاستراتيجية صحيحة، وهي مناسبة للمنتخب العراقي في الوقت الحالي، كون العراق ضمن التأهل إلى المرحلة المقبلة من التصفيات الآسيوية، وكذلك حجز مقعده في كأس آسيا 2027، بعد ما حقق المنتخب العراقي نتائج إيجابية جعلته أكثر اطمئنانًا في هذه المرحلة".وتابع: "المنتخب العراقي يجب أن يبدأ من الآن التحضير للمرحلة المقبلة، وهي أكثر صعوبة من المرحلة الحالية، ومن الضروري وبهذا الوقت المناسب أن يوسع المدرب خيسوس كاساس من خياراته، ليكون لديه أكبر عدد ممكن من اللاعبين، في حال تعرض أحد الركائز في تشكيلته إلى إصابة في الفترة المقبلة".وأكمل قاسم: "كاساس بحاجة إلى تعزيز ما يحتاجه الفريق في بعض المراكز وخصوصًا في خط الدفاع، ليقوي هذه المراكز في المرحلة القادمة، بما يعزز ويرفع كذلك من المنافسة فيما بين اللاعبين في هذه الفترة المثالية التي يمر بها منتخب العراق".وسيواجه منتخب العراق منتخبي إندونيسيا وفيتنام يومي 6 و11 يونيو/ حزيران المقبل، لينتظر بعدها قرعة المرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي ستقام في (كندا، المكسيك، والولايات المتحدة).قائمة منتخب العراق لمواجهتي إندونيسيا وفيتناموأعلن كاساس القائمة الرسمية للمنتخب العراقي في مواجهتي إندونيسيا وفيتنام، في التصفيات المزدوجة وتتألف من 26 لاعبًا.حراسة المرمى: جلال حسن، حسين حسن، علي كاظم، كميل سعد.خط الدفاع: ريبين سولاقا، أكام هاشم، فرانس بطرس، زيد تحسين، مناف يونس، أحمد يحيى، أحمد مكنزي، حسين علي، مصطفى سعدون.خط الوسط: أمير العماري، أسامة رشيد، صفاء هادي، محمد الطائي، علي جاسم، ماركو فرج، بشار رسن، لؤي العاني، زيدان إقبال، إبراهيم بايش، يوسف الأمين.خط الهجوم: أيمن حسين، مهند علي.