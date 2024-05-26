الماكينات الألمانية من دون نوير خلال الاستعداد للأمم الاوروبية

ولم يتمكن نوير من مقابلة زملائه، خلال معسكر الفريق بمنطقة بلانكنهاين في ولاية تورينجيا بوسط ألمانيا، كما كان مخططًا؛ بسبب إصابته بعدوى في الجهاز الهضمي.وذكر الاتحاد الألماني، أن "نوير سيسافر إلى بلانكنهاين في أقرب وقت ممكن، فيما لا يزال مدرب منتخب الماكينات يوليان ناجلسمان يعتزم في الوقت الحالي إشراك الحارس المخضرم في التشكيلة الأساسية لمنتخب ألمانيا أمام أوكرانيا وديا في 3 حزيران المقبل".ولم يلعب نوير مع المنتخب الألماني منذ كأس العالم 2022 في قطر؛ حيث تعرض لكسر في ساقه أثناء إجازته بعد المونديال، وغاب عن الملاعب لمدة عام تقريبًا.كان من المتوقع أن يعود نوير في آذار الماضي للمشاركة في مباراتين وديتين مع منتخب ألمانيا ضد فرنسا وهولندا، لكنه اضطر لمغادرة معسكر الفريق بعد تعرضه لإصابة أثناء التدريبات، حيث تولى حارس برشلونة مارك أندريه تير شتيجن حراسة عرين منتخب الماكينات في المباراتين.ويبدأ منتخب ألمانيا، معسكره بدون ثنائي بوروسيا دورتموند نيكلاس فولكروج ونيكو شلوتربيك بالإضافة إلى ثنائي ريال مدريد الإسباني المكون من توني كروس وأنطونيو روديجر.ويلتقي دورتموند مع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت القادم، ولن ينضم لاعبو منتخب ألمانيا الذين يشاركون في المباراة إلى المعسكر التدريبي في بلانكنهاين.في غضون ذلك، سيصل ثلاثي فريق باير ليفركوزن فلوريان فيرتز وجوناثان تاه وروبرت أندريتش، خلال الساعات المقبلة للمعسكر، عقب فوز ناديهم على كايزرسلاوترن في نهائي كأس ألمانيا أمس السبت، واحتفالهم اليوم الأحد بموسمهم الرائع، والذي تضمن أيضا التتويج بلقب الدوري الألماني.كما سيغيب تير شتيجن وإلكاي جوندوجان عن حصة التدريب العامة غدا الاثنين، حيث سيلعب كلاهما المباراة الختامية للموسم في الدوري الإسباني اليوم مع برشلونة.ومن المقرر أن ينتقل المنتخب الألماني إلى مقر إقامته بأمم أوروبا في 31 أيار الجاري، إلى منطقة هيرتسوجيناوراخ بولاية بافاريا.ويلعب المنتخب الألماني مباراة ودية أخرى ضد نظيره اليوناني في السابع من حزيران المقبل، قبل أن يلاقي منتخب اسكتلندا في المباراة الافتتاحية للمسابقة القارية في 14 من نفس الشهر.وأعلن ناجلسمان القائمة المبدئية لمنتخب ألمانيا، التي تضمنت 27 لاعبًا، فيما يتعين عليه تقديم القائمة النهائية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بحلول السابع من الشهر القادم بحد أقصى 26 لاعبا.