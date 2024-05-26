مفاجأة بشأن راتب فليك مع برشلونة

وكان برشلونة أعلن قرار إقالة المدرب تشافي هيرنانديز، الجمعة الماضي، ومن المتوقع أن يكون فليك المدير الفني الجديد للبارسا.ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، سيوقع فليك عقده مع برشلونة، غدا الاثنين، بعد أن توصل وكيله بيني زاهافي إلى اتفاق نهائي مع ديكو المدير الرياضي للبارسا في اجتماع لندن الذي عقد الأسبوع الماضي.وأوضحت الصحيفة أن فليك وافق على عقد مع برشلونة لمدة عامين، وسيحصل على رأتب أقل من الذي كان يحصل عليه تشافي هيرنانديز مع البارسا.وأشارت إلى أن عقد فليك يتضمن حصوله على مكافآت عالية من برشلونة في حالة الفوز بالألقاب فقط.وأوضحت أن فليك وافق على الراتب المنخفض مع مكافآت عالية، لأنه كان يرغب بشدة في تدريب برشلونة، إضافة إلى ثقته في نجاح مشروع النادي.