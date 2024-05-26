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يونايتد يبدأ تحركات رسمية نحو مدير فني جديد

رياضة

2024-05-26 | 14:21
يونايتد يبدأ تحركات رسمية نحو مدير فني جديد
المصدر:
موقع كووورة
808 مشاهدة

بدأت إدارة نادي مانشستر يونايتد تحركات رسمية من أجل التوصل لاتفاق مع مدير فني جديد، تمهيدا للإطاحة بالهولندي إيريك تين هاج.

ورغم تتويج يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، أمس السبت، إلا أن مصير تين هاج يبقى غامضا بسبب نتائج الفريق الكارثية على مدار الموسم.
 
ووفقا لصحيفة "تيليجراف" البريطانية، فإن إدارة اليونايتد عقدت محادثات مع ممثلي المدرب الدنماركي توماس فرانك، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

يأتي ذلك في ظل بحث الإدارة كافة الخيارات الممكنة، حال إقالة تين هاج من منصبه.

وأشارت الصحيفة إلى عزم النادي تقييم تجربة تين هاج على مدار الموسم، دون التأثر بالنهاية السعيدة في ملعب ويمبلي، لاسيما بعد احتلال الفريق أسوأ مركز في تاريخ مشاركاته بالبريميرليج (الثامن).

ويتولى فرانك تدريب برينتفورد، فيما أصبح بوكيتينو بلا وظيفة حاليا، وذلك بعد إقالته المفاجئة من تشيلسي قبل بضعة أيام.
 
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