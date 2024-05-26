في السيتي.. أربعة مرشحين لخلافة جوارديولا

وانضم جوارديولا لصفوف مانشستر سيتي، قبل 8 سنوات، ويتبقى له موسم واحد فقط في عقده.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فمن المتوقع أن يغادر جوارديولا صفوف مانشستر سيتي مع نهاية عقده في صيف 2025.وأضافت الصحيفة أن إدارة مانشستر سيتي ستمنح جوارديولا حرية اتخاذ القرار المناسب له بشأن مستقبله، رغم رغبتهم في تجديد عقده.وأشارت إلى أن المرشحين لخلافة جوارديولا في مانشستر سيتي هم: ميشيل مدرب جيرونا، وجوليان ناجلسمان مدرب ألمانيا، وروبرتو دي زيربي مدرب برايتون السابق، وتشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن.وقاد جوارديولا مانشستر سيتي لتحقيق لقب البريميرليج 4 مرات متتالية، من أصل 6 فاز بها، إلى جانب تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.