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اليوم.. ملعب المدينة مسرحاً لـ"ديربي بغداد" بين الجوية والزوراء

رياضة

2024-05-27 | 02:50
اليوم.. ملعب المدينة مسرحاً لـ&quot;ديربي بغداد&quot; بين الجوية والزوراء
505 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تتجه أنظار عشاق الكرة العراقية اليوم الاثنين، صوب ملعب المدينة الدولي، الذي سيحتضن مباراة (الكلاسيكو) بين القوة الجوية وغريمه التقليدي فريق الزوراء، في تمام الساعة الثامنة مساء، في ختام منافسات الجولة الـ31 من دوري نجوم العراق للمحترفين.

وتحمل مباراة الكلاسيكو طابعاً خاصاً، إذ سيسعى الطرفان الى تقديم مباراة كبيرة، لذا فإن المواجهة لن تكون سهلة ، بحكم أهميتها في تحديد نسبة حظوظهما بالمنافسة على اللقب، إلا أنها في المقابل تمثل فرصة مناسبة للفريقين من أجل تعزيز الرصيد وإثبات الذات بالنسبة للفائز الذي سيقطع شوطاً كبيراً نحو مواصلة الصراع على القمة، بينما سيعاني الخاسر كثيراً من ناحية الضغوطات بعد المباراة المرتقبة.

ويدرك الجهاز الفني لكرة الأزرق أهمية حسم نتيجة الكلاسيكو لتقليص الفارق مع القيثارة إلى نقطة واحدة فقط، فضلاً عن إزاحة الغريم اللدود عن صراع المنافسة. وعلى الجانب الآخر يبحث الأبيض عن تحقيق الفوز والحصول على النقاط الكاملة بغية إحياء آماله بالمنافسة.

وكلفت لجنة الحكام في اتحاد اللعبة طاقماً إماراتياً دولياً لإدارة المباراة، يتألف من عادل النقبي (حكم الساحة) وأحمد الراشدي (المساعد الأول) وسبت عبيد (المساعد الثاني)، وعيسى الهاجــري (حكم الفيديو).

وفي باقي المباريات يحتضن ملعب زاخو لقاء صاحب الأرض وضيفه النفط، بينما سيكون ملعب كربلاء أرضاً للقاء العميد الكربلائي وضيفه النجف.
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