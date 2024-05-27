تيباس يصل بغداد لحضور الكلاسيكو وافتتاح مقر الليغا

وقال رئيسُ الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز:" نرحبُ بزيارة رئيسِ رابطة الدوري الإسبانيّ إلى بغداد، وهي تأكيدٌ على قوةِ الشراكة مع الاتحاد، والسعي إلى إنجازِ جميع الأهداف المنشودة الهادفة الى تحقيق طفراتٍ نوعيةٍ في منافساتِ الدوري ومشروع الحلم".وأضاف درجال : أن" زيارة تيباس لافتتاح مقر لا ليغا في بغداد هي خطوةٌ رائدة ستحققُ الكثيرَ من الجوانب الإيجابيّة لكرتنا، وكذلك حضور مباراة الكلاسيكو بين القوة الجوية والزوراء في ملعب المدينة التي نعمل على أن تظهرَ بصورةٍ مميزةٍ لتكون أنموذجاً لمنافساتِ الموسم المُقبل ".وقدّم رئيسُ الاتحاد شكره الجزيل الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على دعمه المستمر لعملِ الاتحاد.